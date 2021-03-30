Yerli makineli tüfek PMT-76/57A göreve hazır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır.

Konu ile ilgili Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yere verdi:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır!