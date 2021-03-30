Yerli makineli tüfek PMT-76/57A göreve hazır
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 27 farklı kalifikasyon testinden geçen Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır.
Konu ile ilgili Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yere verdi:
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır!
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır!@tcsavunma���� pic.twitter.com/sYsHEYPVXI— Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (@MKEKresmi) March 29, 2021