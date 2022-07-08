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08 Temmuz 2022 Cuma 21:59:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 21:59:00

Yerli genetik tanı ve laboratuvar cihazları göreve hazır

Kaynak: AA

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Yurt dışından temin edilen genetik tanı ve laboratuvar cihazlarının yerli alternatifleri geliştirildi.

Loopgen Biyoteknoloji Kurucu Ortağı Ertuğrul Kurtoğlu, grup şirketleri bünyesinde genetik tanı ve laboratuvar cihazları geliştirip ürettiklerini söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce medikal cihaz alanında Ar-Ge çalışması başlattıklarını belirten Kurtoğlu, bu kapsamda özellikle Kovid-19 ve başka salgın hastalıkların tanısında kullanılan teknolojilerdeki yurt dışı bağımlığı sonlandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kurtoğlu, deneyimli bir mühendis ekibiyle medikal cihazları geliştirip üretmeyi gündeme aldıklarını ifade ederek, "Nisan 2020'de projeyi başlattık. Yaklaşık 6 ay önce Ar-Ge süreci tamamlanıp seri üretim kararı aldığımızda Loopgen Biyoteknoloji'yi kurduk. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'nde PCR, real time PCR ve diğer tanı cihazları olmak üzere bu ürün ailelerinin Türkiye'de ilk ve tek üretici firması olduk. Ülkemizdeki tüm rakiplerimiz ithalatçı konumunda. Bu teknolojiyi Türkiye'de üretmiş olmak bize mutluluk veriyor." dedi.

BİRÇOK HASTALIK VE ALANDA TANI İMKANI

Kamuoyunun PCR'ı Kovid-19 sürecinde duyup tanıdığına işaret eden Kurtoğlu, "PCR aslında sadece Kovid-19 test cihazı değil. DNA ve RNA tabanlı tüm hastalıkların doğru kitle çalışıldığında tanısını koymaya yarayan bir biyoteknoloji ürünü. O yüzden Kovid-19 bitmiş olsa da kanser, AIDS, gebelik tarama gibi birçok alanda tanı koymaya imkan sağlayacak bir ürün." diye konuştu.

Kurtoğlu, sağlık sektöründe bu cihaza yönelik yoğun pazar imkanı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastaneler ve genetik tanı merkezlerinde moleküler biyolog, genetikçi arkadaşlarımızın eli ayağı diyebileceğimiz cihazlar bunlar. PCR metoduyla birçok hastalığın tanısı konulabiliyor, birçok ilacın doğru çalışıp çalışmadığı değerlendirilebiliyor, tarım, gıda sektöründe analizler yapılabiliyor. Sektördeki en önemli tanı cihazlarından bir tanesi."

Cihazla ilgili Ar-Ge süreçlerinin tamamlandığını, seri üretim hazırlıklarının başladığını bildiren Kurtoğlu, bu sürecin eylülde başlayacağını söyledi. Kurtoğlu, Asya ve Avrupa pazarında ürüne yönelik birçok ülkede görüşmeler yürüttüklerini belirterek, Loopgen Biyoteknoloji'nin bünyesindeki insan kaynağıyla medikal ve genetik tanı cihazlarında Türkiye ve dünyada büyük bir açığı kapatıp, pazarda güçlü oyunculardan biri olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Hastadan alınan örnekle ortalama 1,5 saatte tanı

Genetik ve moleküler biyoloji alanında uzun yıllardır Ar-Ge yöneticiliği yapan Aslı Ağar da OptoLoop-T204 cihazın çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Ağar, hastadan, kan ya da hızlı izolasyon kitleri aracılığıyla alınan DNA numunelerinin öncelikle saf genomik materyallere dönüştürüldüğünü, PCR kitlerine konulup çoğaltıldığını ve analize hazır hale getirildiğini anlattı.

Yapılacak analize göre cihazın kontrol menüsünden ihtiyaç duyulan parametrelerin girildiğini dile getiren Ağar, cihazın yaklaşık 1,5 saatlik analizinin ardından genomik materyaldeki mutasyonun gözlemlenebildiğini, virüsün tespitinin yapılabildiğini, kanser tedavisinde ilacın hangi aşamada olduğunun görülebildiğini kaydetti.

Etiketler : laboratuvar cihazları Kurtoğlu medikal cihaz
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