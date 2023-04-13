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13 Nisan 2023 Perşembe 16:50:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 16:50:00

Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Fonunun ilk yatırımı BEAM Teknolojiye yapıldı

Kaynak: AA

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Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ilk yatırımını BEAM Teknoloji'ye gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltmak ve yenilikçi teknolojiler ile girişimcilere destek olmak amacıyla başlatılan Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun ilk yatırım imza töreni Başkanlıkta yapıldı.

Törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra SSTEK Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer, BEAM Teknoloji Genel Müdürü Mehmet Çakır, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Genel Müdürü Elif Altuğ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Çelik, Ziraat Katılım Bankası Bölüm Başkanı Emre Birgen ile savunma sektörü temsilcileri katıldı.

Demir, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan "Küresel Güç Vizyonu"na uygun şekilde, yol gösterici bir Türkiye için, Türk savunma sanayisini özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle küresel bir oyuncu haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkanlığın himayesinde, SSTEK öncülüğünde, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım bankalarının ortaklığıyla Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu kurduklarını ifade eden Demir, "Bu fonla amacımız, savunma sanayimizin dışa bağımlılığını azaltmak kadar, özellikle yurt dışında derin teknolojiler olarak adlandırılan yenilikçi teknolojilere ve girişimcilere destek olmaktır. Fonumuzun ilk yatırımını siber güvenlik alanında faaliyet gösteren BEAM Teknoloji AŞ'ye yapma kararını bugün imza altına alacağız. Fonumuzun AR-GE firmalarının da katılımıyla yatırımlarını hızlandırması ve orta vadede 1 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşmasını beklemekteyiz." dedi.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı savunma sanayii başkanlığı teknoloji yatırım

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