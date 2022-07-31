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31 Temmuz 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 13:00:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antalya'da insansız deniz aracını kullandı

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da insansız deniz aracı kullandı. Bu alanda dünyadaki trendin yeni başladığını belirten Varank, "Eğer Türkiye olarak tıpkı insansız hava araçlarında ortaya koyduğumuz gibi bir ivmeyi ortaya koyabilirsek insansız deniz araçlarında da dünyada aranan ülkelerden bir tanesi olabiliriz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, insansız deniz araçlarında dünyadaki trendin daha yeni başladığını belirterek, "Eğer Türkiye olarak tıpkı insansız hava araçlarında ortaya koyduğumuz gibi bir ivmeyi ortaya koyabilirsek insansız deniz araçlarında da biz bir aşamaya gelebiliriz, dünyada aranan ülkelerden bir tanesi olabiliriz." dedi.

Varank, Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti. Yat üretim tesislerini gezen Varank, Ares Tersanesi ile Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracını (SİDA) inceleyip, uzaktan kumanda sistemi ile aracı kullandı.

Ardından Sahil Güvenlik botu ile denize açılan Varank, AA muhabirine, Antalya Serbest Bölge'nin yat imalatıyla ön plana çıkan Türkiye'deki en önemli serbest bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin katma değerli üretim ile ekonomisini geliştirmeye ve büyütmeye çalıştığını belirten Varank, bu açıdan tersaneciliğin de son dönemde Türkiye'nin yatırım yaptığı ve karşılığını aldığı alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Ziyaret ettiği firmaların tamamının 2024-2025'e kadar siparişlerinin dolu olduğunu ifade eden Varank, lüks yat ve savunma sanayi alanında siparişler doğrultusunda imalatların devam ettiğini bildirdi.

- "TEKNOLOJİK VE ÇEVREYE SAYGILI GEMİLER İNŞA EDİLİYOR"

Firmaların güçlü hale gelmesini, Antalya Serbest Bölge'nin yatçılık sektöründe ilerlemesini anlamlı bulduklarını belirten Varank, Bakanlık olarak sektöre yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Varank, şunları söyledi:

"Tıpkı otomotiv endüstrisinde olduğu gibi özellikle deniz sektöründe de trendler değişiyor. Artık çevreye daha saygılı, karbon emisyonu daha az salınımı olan tekneler inşa ediliyor. Bizim firmalarımız da bu değişim ve dönüşüme şu anda çok hızlı bir şekilde ayak uydurmuş durumda. İstanbul, Yalova'daki tersaneler alanının en teknolojik ve en çevreye saygılı gemilerini inşa ediyorlar. İşte burada Antalya'daki serbest bölge de biraz daha küçük, daha lüks, daha katma değerli tekneleri inşa ediyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu alanı aslında imalat sanayinin bir parçası olarak görüyoruz."

- "İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINDA DA ARANAN ÜLKELERDEN BİRİSİ OLABİLİRİZ"

Bakan Varank, ziyarette firma temsilcisine bir yat inşa ederken kaç kalem ürün kullandıklarını sorduğunu ve 6 bin ila 6 bin 500 cevabını aldığını belirtti. Bu ürünlerin arasında yurt dışından alınanların da bulunduğuna işaret eden Varank, sektörle ile bir yerlileşme hamlesi başlatmak ve Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerin tamamını sektör ile Türkiye'de üretmek istediklerini vurguladı.

Ares Tersanesi'nin de özellikle savunma sanayi alanında çok güzel ürünler ürettiğini, insansız deniz araçları imalatı yaptığını anımsatan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten bu işte Türkiye öncü olmaya çalışıyor. İnsansız deniz araçlarında dünyadaki trendin daha yeni yeni başladığını görebiliyoruz. Eğer Türkiye olarak tıpkı insansız hava araçlarında ortaya koyduğumuz gibi bir ivmeyi ortaya koyabilirsek insansız deniz araçlarında da biz bir aşamaya gelebiliriz, dünyada aranan ülkelerden bir tanesi olabiliriz. Antalya Serbest Bölgeyi bu manada değerli buluyoruz, arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

Etiketler : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank insansız deniz araçları
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