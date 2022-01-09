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09 Ocak 2022 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 15:30:00

Yeni Mario oyunu yolda

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Nintendo markasının gelmiş geçmiş en köklü serilerinden biri olan Mario, yeni jenerasyon konsolların da çıkışıyla birçok farklı türde oyunla karşımıza çıktı.

Nintendo markasının gelmiş geçmiş en köklü serilerinden biri olan Mario, yeni jenerasyon konsolların da çıkışıyla birçok farklı türde oyunla karşımıza çıktı. Son dönemde özellikle Mario Kart serisiyle milyonlarca ünite satış yakalayan Japon firma, çok yakın bir dönemde serinin son oyunu Mario Kart 9'u duyurmaya hazırlanıyor.

Etiketler : Yeni Mario oyunu yolda Nintendo markası Mario
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