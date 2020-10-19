Yeni bulunan en kısa zaman birimine 'Zeptosaniye' adı verildi
Kaynak: Akşam
Almanya'daki Goethe Üniversitesi'nden fizikçi Reinhard Dörner ve ekibi, bir fotonun bir hidrojen molekülünün içinden ne kadar kısa sürede geçebildiğini ölçerek şimdiye kadarki 'en kısa zaman birimini' ortaya çıkardı.
'Zeptosaniye' adı verilen bu birim, saniyenin milyarda birinin trilyonda birine denk geliyor. Bir başka deyişle ondalık virgülden sonra 20 sıfır ve bir tane 1. 2016 yılında araştırmacılar, zamanı 850 zeptosaniyeye kadar ölçmeyi başarmıştı. Yeni çalışmada ise 247 zeptosaniyenin ölçülebildiği belirtiliyor. Bu, saniyenin milyarda biri olan femtosaniye ile karşılaştırıldığında doğrulukta muazzam bir artış anlamına geliyor.