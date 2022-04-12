Yazılıma İlgi Duyan Gençler TEKNOFEST Pardus 21.2'de Yarışıyor

Pardus 21.2 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, açık kaynak kodlu yazılımlara ilgi duyan, Pardus 21.2'yi merak eden, Pardus' a katkı sağlamak isteyen Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise (Açık Öğretim dahi) ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim Dahil) katılım sağlayabiliyor. Katılımcılardan, belirlenen konularda hataları bulma, geliştirme/iyileştirme, açıklama ve çözüm önerileri geliştirmeleri bekleniyor.

Son başvuru 15 Mayıs 2022

Yarışmaya 15 Mayıs 2022'yekadar başvuruların alınmasının ardından yarışmacılar 03 Haziran tarihine kadar hata ve önerilerin alınma sürecine katılacak. 06-24 Haziran tarihlerinde değerlendirme sürecinin yapılacağı yarışmanın kazananları ise 30 Ağustos-04 Eylül tarihlerinde Samsun'da gerçekleşecek TEKNOFEST 2022 Karadeniz'de ödüllerini alacak. Birinciye 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye ise 7.500 TL ödülün verileceği Pardus 21.2'ye katılmak için teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOFEST ile Gençler Teknolojinin Her Alanında Yarışıyor...

TEKNOFEST'in birbirinden farklı kategorilerinde düzenlenen yarışmalar; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil tüm gençlerimizin katılımına açık. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl da 15 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanırken, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. Binlerce gencin projesine destek olmak için yarışmalarda finale kalan takımlara ulaşım ve konaklama desteği de sağlanacak. TEKNOFEST'in yarışmalarına katılmak ve bilgi almak için tüm detaylar https://teknofest.org/tr/ web sitesinde yer alıyor.