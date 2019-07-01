Yarın yaşanacak Güneş tutulmasını canlı izleyin

  • Bist 100
    99.565
  • Dolar
    5,6609
  • Euro
    6,4323
  • Altın
    253,2996
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Los Angeles Galaxy, Ricardo Quaresma için görüşmelere başladı Los Angeles Galaxy, Ricardo Quaresma için görüşmelere başladı
Suriyeli kadın, 6 ay kaldığı zindanda gördüğü işkenceleri anlattı Suriyeli kadın, 6 ay kaldığı zindanda gördüğü işkenceleri anlattı
Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 2019 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 2019 ne zaman?
Hünerli elleriyle çamuru sanata dönüştürüyorlar Hünerli elleriyle çamuru sanata dönüştürüyorlar
Roma'nın transfer haberlerini kayıp ilanlarıyla vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı Roma'nın transfer haberlerini kayıp ilanlarıyla vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı
Son dakika! Beşiktaş'da bir kadın denize düştü Son dakika! Beşiktaş'da bir kadın denize düştü
Yunus Akgün'ün menajeri sonunda isyan etti: Artık bıktım, yasal işlem başlatacağım Yunus Akgün'ün menajeri sonunda isyan etti: Artık bıktım, yasal işlem başlatacağım
Geçtiğimiz sezon toplanan madeni paralar Kızılaya bağışlandı Geçtiğimiz sezon toplanan madeni paralar Kızılaya bağışlandı
İstanbul Bayrampaşa'da akılalmaz olay! "Hırsızlık süsüyle babamı öldür" İstanbul Bayrampaşa'da akılalmaz olay! "Hırsızlık süsüyle babamı öldür"
Züleyha, Mahmut'unki yerine başkasının otomobilini yaktı Züleyha, Mahmut'unki yerine başkasının otomobilini yaktı
İran İçişleri Bakan Fazli: ABD yaptırımları İran'daki sığınmacıları olumsuz etkiliyor İran İçişleri Bakan Fazli: ABD yaptırımları İran'daki sığınmacıları olumsuz etkiliyor
Züleyha, "Mahmut beni yaktı ben de onun otomobilini yakacağım" deyip başka otomobili yaktı Züleyha, "Mahmut beni yaktı ben de onun otomobilini yakacağım" deyip başka otomobili yaktı
Kocasına dehşeti yaşattı... Soğuk kanlı hareketleri şaşkına çevirdi Kocasına dehşeti yaşattı... Soğuk kanlı hareketleri şaşkına çevirdi
Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi
Son dakika... İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardı Son dakika... İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardı
Hasankeyf-2 Köprüsü için son 30 metre Hasankeyf-2 Köprüsü için son 30 metre
Libya’da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız kurtarıldı Libya’da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız kurtarıldı
IKBY Hükümet Sözcüsü: PKK'nın topraklarımızı üs olarak kullanmasını istemiyoruz IKBY Hükümet Sözcüsü: PKK'nın topraklarımızı üs olarak kullanmasını istemiyoruz
KKTC'de evinin bahçesine füze düşen vatandaş yaşadığı korkuyu anlattı KKTC'de evinin bahçesine füze düşen vatandaş yaşadığı korkuyu anlattı
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı... Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
Murat Akıncı'dan boşanan Zerrin Özer kısa sürede toparladı! Murat Akıncı'dan boşanan Zerrin Özer kısa sürede toparladı!
FETÖ sanığı kadın 'Kullanmadım' dediği ByLock'tan talimatlar yağdırmış FETÖ sanığı kadın 'Kullanmadım' dediği ByLock'tan talimatlar yağdırmış
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası! Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Tuğba Yurt: Uzaktan ilişki zor Tuğba Yurt: Uzaktan ilişki zor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Temmuz 2019 11:57 | Pazartesi

Yarın yaşanacak Güneş tutulmasını canlı izleyin

Yarın yaşanacak olan tam Güneş tutulması, 2019 yılının ikinci Güneş tutulması olacak ve ülkemizden gözlenmesi mümkün olmayacak. Ancak Avrupa Uzay Ajansı, tutulmayı canlı yayımlayacağını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş

2019 yılının ikinci Güneş tutulması yarın (2 Temmuz) yaşanacak ve Güney Pasifik, Şili ve Arjantin diliminden gözlemlenecek. 2 Temmuz tam Güneş tutulmasının ülkemizden gözlenmesi mümkün olmayacak. Ancak Avrupa Uzay Ajansı, tutulmayı canlı yayımlayacağını açıkladı.

YARIN YAŞANACAK TAM GÜNEŞ TUTULMASI BİRÇOK SORU İŞARETİNİ ORTADAN KALDIRABİLİR

Bilim insanları yarın yaşanacak olan tam Güneş tutulmasını Ulusal Bilim Vakfı tarafından yönetilen And Dağları'ndaki bir gözlemevinden izleyecek.

Gökbilimciler ve fizikçiler, Güneş tutulması sırasında yapmayı planladıkları deneyleri hazırladılar. Bilim insanları bu deneylerde, geçmişteki tutulmalarda olduğu gibi, Güneş tutulmasının yanı sıra tutulmaların Dünya üzerindeki etkilerine de odaklanacak.

Williams Kolejinden Astronomi Profesörü Jay Pasachoff, “Güneşin nasıl parladığını anlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Cerro Tololo sahasındaki teleskoplar Güneş'i gözlemlemek için donatılmamıştır, ancak araştırmacılar dağın tepesine yeni teleskoplar kurmak için And Dağları'nın atmosferinden ve Ulusal Bilim Vakfı altyapısından faydalanabilirler.

Cerro Tololo Gözlemevi

Ulusal Güneş Gözlemevi, Güneş tutulması sırasında gözlemevini kullanacak beş takım seçti. Araştırmacılar ağırlıklı olarak Güneş'in atmosferinin dışını ve en sıcak bölgesini, koronasını araştırmaya çalışacak. Bir ekip ise Dünya'nın atmosferindeki değişiklikleri araştıracak.

İç koronanın yalnızca tutulmalarda görülebildiğini anlatan Pasachoff, kısa dakikalar içinde koronanın gözle görülür hale geldiğini ve yeryüzü ile gökyüzünden teleskoplarla takip edebildiğini vurguladı.

Tutulmanın eşsiz doğasının altını çizen Pasachoff, "Bu tutulma esnasında, başka tutulmalara nazaran daha fazla donanım ve daha çok sayıda ekip hazır bulunacak. Böylece Güneş'in atmosferinin nasıl ısındığına dair sırları aralayacağını umduğumuz muazzam veri tabanları oluşacak." dedi.

YILDIZLARIN DAVRANIŞLARINI ÖĞRENMEMİZE İZİN VERİYOR

Pasachoff, "Muhtemelen, diğer yıldızların da döngüsel davranışları olan koronası vardır ve Güneş, yıldızların davranışlarını yakından incelememize ve öğrenmemize izin verecek." ifadesini kullandı.

Atmosferik Araştırma Uzmanı Paul Bryans, “Manyetik alanı incelemek ayrıca güneş patlamalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Araştırmacılar manyetik alanı, polarizasyonu veya ışık dalgalarının seyahat ettikleri yöne göre yönünü ölçebilir.” dedi.

Bu yıl yaşanacak tutulma, Güneş'in aktivitesi bakımından asgari seviyeye yakın olduğundan, korona, 2017 tutulması sırasında göründüğü gibi görünmeyecek. Bu sebeple bu yıl yapılacak gözlemlerle Güneş aktivitesi sırasında yaşanan korona değişimi de ölçülebilecek.

Hawaii Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bilim insanı Shadia Habbal, Astronomi Araştırmaları Üniversiteler Birliğinden bir sürümde açıklandı.

Bildiri, Ulusal Bilim Vakfı ve NASA için birinci sınıf astronomik gözlemevleri işleten 46 ABD kurumu ve 4 uluslararası kuruluştan oluşan bir konsorsiyum olan Astronomi Araştırmaları Üniversiteleri Birliği (AURA) tarafından yayımlandı.

2 TEMMUZ TAM GÜNEŞ TUTULMASINI BURADAN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

2 Temmuz’da Türkiye saati ile 19:55’te başlayacak olan tam Güneş tutulmasını buradan canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Bir yıl içinde Ay’ın Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden yılda iki ilâ beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir.

Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Güneş tutulmasının, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.

Son dakika... İran medyası dünyaya duyurdu! Nükleerde kritik sınır aşıldı
Savunma sanayiinde müthiş bir gelişme daha! Tamamen yerli ve milli
Hafter Ankara'nın mesajını aldı! 6 Türk serbest bırakıldı
Sonunda isyan etti: Artık bıktım, yasal işlem başlatacağım
Züleyha, Mahmut'un otomobili yerine başkasının otomobilini yaktı
Mehmet Ali Erbil açıkladı: Kardeşime fişimi çekin dedim
Başkan Erdoğan Trump'ın yüzüne söyledi: S-400 üç Patriot'a bedel
Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor
Resmi açıklama geldi: KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı!
Bir saatte bir milyon beğeni
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Artık kullanılmayacak
Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
Libya'da neler oluyor? Türkiye'den Hafter'e çok sert uyarı
Galatasaray’da son dakika transfer haberleri (1 Temmuz)
Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Doğu Karadeniz için önemli uyarı
Niran Ünsal'dan Devlet Bahçeli açıklaması
10 milyon liralık tarla! Drone ile tespit edildi
Son dakika... Kurban kesim bedelleri belli oldu
Feyza Aktan’dan boşanan Özcan Deniz'in konserden aldığı ücret dudak uçuklattı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ