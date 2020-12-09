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09 Aralık 2020 Çarşamba 10:01:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 10:01:00

Yapay zekalı çöpçatan

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Dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip olan ve bunu tersine çevirme yolları arayan Japonya son çareyi yapay zekada buldu.

Hükümet, gelecek yıldan itibaren çöpçatanlık için yapay zeka kullanan yerel yönetimlere destek verecek. Birçok yerel yönetim halihazırda çöpçatanlık hizmeti sunuyor ve bazıları, insanların standart formları doldurarak kendileri hakkında sağladıkları bilgilerle daha gelişmiş bir analiz yapacağı umuduyla yapay zekayı tanıtmaya başladı.  

Verilecek fonların, hobi ve değerler gibi diğer faktörleri de göz önünde bulunduran daha gelişmiş ve maliyetli sistemleri kullanılmasına olanak sağlamayı amaçlıyor. Hükümetten bir yetkili, "Biz özellikle çöpçatanlık için yapay zeka projelerini kullanan veya başlatan yerel yönetimlere fon sunmayı planlıyoruz. Bu desteğin ülkedeki doğum oranında yaşanan düşüşün tersine çevirmeye yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip Japonya'da geçen yıl dünyaya gelen bebek sayısı en düşük rekoru da kırarak 865 binin altına düşmüştü. 2017 yılında 128 milyon nüfusa sahip Japonya'nın yüzyılın sonunda 53 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

Etiketler : Japonya yapay zeka çöpçatan
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