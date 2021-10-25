Yapay Zekâ ile Güçlendirilen Yeni Nesil Teknolojiler

Dünyadaki hızla dönüşen teknolojik yeniliklere entegre bir şekilde geliştirdiği yazılımlarla ulusal ve uluslararası öncü kuruluşların çözüm ortağı olan, yüksek performanslı geniş ürün gamı sunan MİA Teknoloji, bilişim sektörünün lider şirketlerinin başında yer alıyor. Ar-Ge, İnovasyon, Yazılım Geliştirme, Entegrasyon ve Çözüm Sağlayıcı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi mensubu olarak faaliyet gösteren MİA Teknoloji, sektördeki lider konumuyla katma değeri yüksek inovatif çözümler üreterek yurt dışı pazar aktörleri ile de rekabet etmeye hazırlanıyor.

MİA Teknoloji, kurulduğu 2006 yılından bu yana kamu kurumları ve özel şirketlerin bilgi altyapısı gereksinimlerine odaklanarak özel sistem çözümleri geliştiren, yerli ve terzi modeli sistemle işletmelerin ihtiyaçları karşısında çözüm ortağı kimliğiyle müşterilerine değer katan hizmet ve ürünler sunuyor. Dijital dönüşümün ivme kazandığı bilgi çağında teknolojik altyapısıyla yenilikçi çözümler sunan MİA Teknoloji; entegre tesis yönetiminden sınır güvenliğine, şehir güvenliğinden akıllı ve entegre ulaşıma, bankacılık ve elektronik ödemeden hastane bilgi yönetim sistemine kadar hayatın her alanında yapay zekâ ile desteklenen sürdürülebilir projeler üretiyor. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde müşterilerine kesintisiz sistemler sunan MİA Teknoloji, Ankara ve Katar'da bulunan Ar-Ge merkezleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversite laboratuvarlarına ulaşan ve projelerde akademik personel ile iş birliği yapan MİA, Sanayi-Akademi İş birliği modeli ile katma değeri yüksek, sürdürülebilir inovatif çözümleri hayata geçiriyor.

Sürükleyici teknoloji çözümleri

MİA Teknoloji, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği sürükleyici teknoloji çözümleriyle sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçekliği kapsayan bir yapı sunuyor. Sürükleyici teknolojiler pazarının hızla büyümekte olduğunu öngören MİA teknoloji, geliştirdiği uygulamaları yurt dışı pazarına da sunarak bu sektörde uluslararası ölçekte önemli bir aktör konumunda yer alıyor.

Sınırları ortadan kaldıran ve geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı sunan MİA Teknoloji, iç mekân haritalama ve navigasyon alanına yaptığı yatırımlarla artırılmış gerçekliğe sahip cihazlarla uyumlu uygulamalar geliştiriyor. AR tabanlı uygulama sayesinde fabrika, AVM, kampüs ve hastane gibi kapalı alanlarda GPS sinyaline ihtiyaç duymadan, yalnızca QR kod aracılığıyla kullanıcıların istedikleri konuma ulaşması sağlanıyor. Kurumların bakım-onarım faaliyetlerinden kaynaklanan maliyetlerini en aza indirmeyi hedefleyen MİA Teknoloji, uzaktan bakım faaliyetlerinde teknik destek için kullanılabilen AR tabanlı uygulamalarla hızlı çözüm sağlayarak zamandan kazandırıyor. İnşaat ve tadilat faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde işlemesi için çözümler üreten MİA Teknoloji, bina içi elektrik ve mekanik tesisatın AR cihazlar ile görüntülenmesini mümkün kılan AR yapı denetim uygulamalarıyla müşterilerine destek sağlıyor. Mesleki eğitim faaliyetlerinin sanal ortama aktarılarak gerçekleştirildiği VR tabanlı mesleki eğitim ve iş güvenliği uygulamalarıyla verimli ve etkili bir çalışma ortamı sunuluyor. Gerçekçi ve tekrarlanabilir pratik ortamı yaratan uygulama sayesinde kullanıcılar ilgi alanları doğrultusunda yeteneklerini geliştirebiliyor.

MİA Teknoloji'den günümüzde kritik öneme sahip bir diğer yenilik olan ve potansiyel saldırılar karşısında veriler ihlal edilmeden önce gelişmiş siber savunma motorunu kullanarak tehditleri algılayan ACSIA (Otomatik Siber Güvenlik İstihbarat Uygulaması) sayesinde yapay zekâ ile sorunlar otomatik ve gerçek zamanlı olarak analiz edilebiliyor.

Kimlik doğrulama sisteminde sektörün kilit oyuncusu

Günümüzde kimlik taklit etme, güvenlik zafiyeti gibi risklerin daha da artışıyla özgünlüğün ve gizliliğin korunmasında daha önemli bir faktör haline gelen biyometrik kart ve mobil cihaz tanıma teknolojileri, kullanıcıların kontrollü ve hızlı işlemler yapmasını sağlayarak daha güvenli bir yapı oluşturuyor. Geliştirdiği biyometrik kimlik doğrulama teknolojisi ile sektörün öncüleri arasında yerini alan MİA Teknoloji, müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak güvenilir bir sistem sağlıyor. Kimlik doğrulama teknolojisi özellikle giriş-çıkış yönetimi, sınır güvenliği, ulusal kimlik, göçmen kontrolü, duygu analizi, toplu taşıma ödeme ve alışveriş ödeme yönetimi gibi yüksek düzeyde güvenlik yönetimi gereken yerlerde uygulanıyor.

Sınır güvenliğini sağlayan sistemlerin tamamen yerli olarak geliştirilmesine öncülük eden MİA Teknoloji, sınır geçiş izleme ve kontrol noktası olan e-Gate Sınır Kontrol Sistemi ile havalimanları, deniz limanları ve kara gümrük kapılarında hizmet veriyor. Kontrol noktalarından geçen kullanıcıların pasaport üzerinde depolanan biyometrik veriler kullanılarak kimlik doğrulaması yapılıyor. Otomatik pasaport okuma kontrolü sayesinde kısa sürede parmak izi ve yüz tanıma doğrulama ile yolcu geçişi sağlanırken, her ülke için özelleştirilebilir sistemlerde yazılım ve donanım ürünlerin bir arada kullanılması güvenlik kontrollerinde avantaj sağlıyor.

MİA Teknoloji tarafından geliştirilen Ar-Ge süreçleriyle son teknoloji kullanılarak yüksek doğrulukta kimlik doğrulaması yapan MIA-MBIS (Multi Biometric Identification System) ile yüz ve iris tanıma, parmak izi ve parmak damar izi tanıma gibi multimodel biyometrik teknolojiler tek bir sistemde buluşuyor. Havalimanları, sınırlar, şehir ve tesis projeleri için inşa edilen özel sistem sayesinde biyometrik verilerin kaydedilmesi, kodlanması, doğrulanması ve tanımlanması kolaylıkla gerçekleştiriliyor. Biyometrik veri yönetim sistemlerinde yönetim yazılımı olarak kullanılan BIO-ID, entegre ve kritik tesis yönetim hizmeti sağlayarak müşterilerine özel tesis yetkilendirme hizmeti sunuyor.

Akıllı ve entegre ulaşım çözümleri ile güvenli trafik yönetimi

Kent güvenliği sistemi ile insanlara daha güvenilir yaşam alanları sunan MİA Teknoloji, şehirlerin herkes için yaşanabilir olması amacıyla teknolojik ve sürdürülebilir ulaşım standartları geliştirerek akıllı ve entegre ulaşım çözümleri üretiyor. Trafik yönetimi ve araç sınıflandırmalarını yapay zekâ destekli yazılımlarla buluşturan MİA Teknoloji, bünyesinde desteklenen sistemler sayesinde veri yönetimi ile analizler yaparak trafiğin daha yönetilebilir olmasına katkı sağlıyor.

Akıllı trafik yönetimine katkı sağlayan çözümleri kapsamlı teknolojik altyapısıyla buluşturan MİA Teknoloji, geliştirdiği trafik denetleme sistemiyle kamera, radar ve kızılötesi sensörlerden elde edilen verileri anında işleyerek raporlar üretiyor. Araç kimliklendirme çözümleriyle hem sabit bir kampüs alanında hem de akışkan bir yol üzerinde plaka ve araç modeli tanıma, araç altı görüntüleme ve yolcu biyometrik yüz tanıma yapabilen sistemler sunuyor. Böylelikle trafik ihlal algılama, anlık ve ortalama hız denetimi, akıllı kavşak ve park sistemi gibi çok yönlü sistemlerle güvenlik önlemleri alınırken, araç bekleme süresinde iyileşme sağlanarak trafik yoğunluğu da azaltılıyor.

Tam kontrollü güvenlik yönetimi ile hayatı kolaylaştıran teknolojiler

Tesis yönetimindeki eksiklikler karşısında müşterilerine sürdürülebilir çözümler üreten MİA Teknoloji, entegre tesis güvenliği ve yönetimi ile fiziksel ve elektronik güvenlik sistemlerini bir arada kullanıyor. Böylelikle birçok fonksiyona sahip geniş kapsamlı bir yönetim ve takip sistemi sağlayan çözümlerle zaman kaybını ve güvenlik zafiyetini ortadan kaldırıyor. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yazılım ve donanım ürünlerini bir arada kullanan sistemlerle güvenlik ve denetimi tek bir yerde birleştiren MİA Teknoloji, kritik bölgelerdeki tesislerin kontrollü izlenmesi ve güvenliğinin sağlanması için sistemsel teknolojileri bünyesinde buluşturuyor. MİA Teknoloji tarafından geliştirilen geniş kapsamlı yönetim ve takip yazılımı olan PizzyKurum, üniversite ve kampüslerde, kütüphanelerde, yurtlarda, kritik tesisler ve cezaevlerinde tam etkili güvenlik ve yönetim sistemi sunuyor.