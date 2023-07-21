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21 Temmuz 2023 Cuma 14:33:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 14:33:00

Yapay zeka haber yazacak

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Google, haber içerikleri üretebilecek yapay zeka teknolojisini test ettiği bildirildi.

Google'ın, haber içerikleri üretebilecek "Genesis" isimli yeni yapay zeka teknolojisini test ettiği bildirildi. The New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gazetecilere yardımcı olması için geliştirilen yapay zeka teknolojisi, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın sahibi olan News Corp'un yöneticilerine sunuldu. "Genesis"in, kendisine verilen güncel olaylar dahil her türlü veriden, haber metni hazırlayabildiği belirtildi.

Etiketler : yapay zeka teknoloji haber içerik
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