Yanlışlıkla durum paylaşanlara müjde!

WhatsApp, yanlışlıkla durum paylaşan kullanıcılar için geliştirdiği Geri Al özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılar, durum güncellemesi paylaşıldıktan sonra ekranda çıkan Geri Al butonuna basarak yükledikleri görseli direkt olarak silebilecek.



WhatsApp'ın Android Beta 2.21.22.6 sürümünde test edilen özellik, sadece Google Play Beta Program'a kayıt olan kullanıcılar için aktif edildi. Özelliğin testleri bittikten hemen sonra tüm Android kullanıcıları için kullanılabilir hale gelecek. Henüz iOS kullanıcılarının ne zaman Geri Al özelliğine kavuşacağı bilinmiyor. WhatsApp, ne yazık ki yeni özelliği WhatsApp iOS Beta kullanıcılarına sunmadı.