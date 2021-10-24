VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
24 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
Nijerya, dijital para birimi 'e-Naira'yı yarın piyasaya sürecek
"El-Halil'de yeni yerleşim birimi inşa edileceği duyurusu topraklarımıza açık bir saldırıdır"
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı
TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerine fırtına engeli
Bakan Soylu'dan sert tepki! "İnsanda biraz yüz olur"
Karabağ topraklarında bir ilk!
İşte 10 elçinin Kavala çağrısının arkasındaki güç!
9. Boğaziçi Film Festivali Başladı
Kabine yarın toplanıyor! Kritik başlıklar masada
Çin'in Kovid-19 planı deşifre oldu!
Türkiye'den Dubai çıkarması!
Gözler Suudi Arabistan'dan gelecek kararda!
MSB duyurdu! Bir saldırı girişim daha engellendi
Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek hamle!
Bakan Soylu duyurdu! ''Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız''
Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber!
Türkiye'den büyük altın rezervi keşfi! Ve tarih belli oldu
Dünyaca ünlü oyuncu görüntü yönetmenini öldürmüştü... Ses kayıtları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken anket!
Ordu'da büyük skandal. Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar
24 Ekim 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 17:00:00

Yanlışlıkla durum paylaşanlara müjde!

ABONE OL

WhatsApp, yanlışlıkla durum paylaşan kullanıcılar için geliştirdiği Geri Al özelliğini test etmeye başladı.

WhatsApp, yanlışlıkla durum paylaşan kullanıcılar için geliştirdiği Geri Al özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılar, durum güncellemesi paylaşıldıktan sonra ekranda çıkan Geri Al butonuna basarak yükledikleri görseli direkt olarak silebilecek.

WhatsApp'ın Android Beta 2.21.22.6 sürümünde test edilen özellik, sadece Google Play Beta Program'a kayıt olan kullanıcılar için aktif edildi. Özelliğin testleri bittikten hemen sonra tüm Android kullanıcıları için kullanılabilir hale gelecek. Henüz iOS kullanıcılarının ne zaman Geri Al özelliğine kavuşacağı bilinmiyor. WhatsApp, ne yazık ki yeni özelliği WhatsApp iOS Beta kullanıcılarına sunmadı.

Etiketler : durum paylaşma WhatsApp Geri Al özelliği
Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada

Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada
Şırnak'ta yoğun ilgi

Şırnak'ta yoğun ilgi
Senfonik gece

Senfonik gece
New York'ta sıradışı imaj

New York'ta sıradışı imaj
Sportif anne

Sportif anne
Podyumda fena düştü

Podyumda fena düştü
'Mete Başkan' ekrana döndü

'Mete Başkan' ekrana döndü
Karton üzerinde yattım

Karton üzerinde yattım
Arkadaş anısına

Arkadaş anısına

EN ÇOK OKUNAN HABERLER