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Yaklaşık 7 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız, Tekirdağ semalarında görüntülendi
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16 Temmuz 2020 Perşembe 23:55:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 00:09:00

Yaklaşık 7 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız, Tekirdağ semalarında görüntülendi

Kaynak: İHA

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ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ'da bir fotoğraf tutkunu tarafından görüntülendi.

Tekirdağ’da yaşadığı evin çatısından 180 kilometre uzaklıktaki Uludağ’ın karlı zirvelerini görüntüleyen fotoğraf tutkunu İlker Uskan şimdi de dünyaya 6 bin 766 yılda bir defa gözle görünecek kadar yakınlıktan geçen C/ 2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızını dijital fotoğraf makinesi ile görüntüledi.

Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla enfes kareler yakalanabileceğini belirten İlker Uskan, bu yıldızın Dünya yakınından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını öne sürdü.

Neowise kuyruklu yıldızı bu yıl Mart ayında Neowise adındaki teleskop tarafından keşfedilmiş yaklaşık 5 kilometre çapında olduğu tahmin ediliyor.

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