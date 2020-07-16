Yaklaşık 7 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız, Tekirdağ semalarında görüntülendi

Yaklaşık 7 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız, Tekirdağ semalarında görüntülendi

Tekirdağ’da yaşadığı evin çatısından 180 kilometre uzaklıktaki Uludağ’ın karlı zirvelerini görüntüleyen fotoğraf tutkunu İlker Uskan şimdi de dünyaya 6 bin 766 yılda bir defa gözle görünecek kadar yakınlıktan geçen C/ 2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızını dijital fotoğraf makinesi ile görüntüledi.

Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla enfes kareler yakalanabileceğini belirten İlker Uskan, bu yıldızın Dünya yakınından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını öne sürdü.

Neowise kuyruklu yıldızı bu yıl Mart ayında Neowise adındaki teleskop tarafından keşfedilmiş yaklaşık 5 kilometre çapında olduğu tahmin ediliyor.