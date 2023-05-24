WhatsApp'tan yenilik: Unutulan mesaj kalmayacak
WhatsApp'ta yazımı yarıda kalan mesajlarla ilgili yeni bir özellik üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.
WhatsApp'ın masaüstü uygulaması için yayınlanan son beta sürümde, yazımı yarıda kalan mesajlarla ilgili yeni bir özellik üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde yarıda kalan mesajlar için bir "Taslak" bildirimi görecekler. Yani WhatsApp, bundan böyle yarıda kalan bir mesaj için, artık tıpkı Telegram'da olduğu gibi bildirim göstermeye başlayacak.
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