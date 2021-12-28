28 Aralık 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 15:30:00
WhatsApp'tan yenilik: Sesli arama kişiye göre renk değiştirecek
WhatsApp, sesli aramalar için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor.
WhatsApp, sesli aramalar için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor. Eski arayüzde mavi ve tam ekran olarak dikkat çeken arka plan, yeni arayüzde gri ve yuvarlanmış bir çerçeveyle geliyor. Yeni arayüz için seçilen renklerin, o sırada kiminle konuştuğunuzu daha kolay ayırt etmenizi sağlayacağı söyleniyor.