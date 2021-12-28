WhatsApp'tan yenilik: Sesli arama kişiye göre renk değiştirecek

WhatsApp, sesli aramalar için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor. Eski arayüzde mavi ve tam ekran olarak dikkat çeken arka plan, yeni arayüzde gri ve yuvarlanmış bir çerçeveyle geliyor. Yeni arayüz için seçilen renklerin, o sırada kiminle konuştuğunuzu daha kolay ayırt etmenizi sağlayacağı söyleniyor.

