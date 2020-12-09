WhatsApp'tan yeni 'sepetler' özelliği

WhatsApp'tan yapılan resmi açıklamada, “Sepetler; yerel restoranlar veya giyim mağazaları gibi genellikle aynı anda birden çok ürün satan işletmelere mesaj gönderirken kullanılabilecek ideal bir özellik. Sepetler sayesinde kullanıcılar, kataloglara göz atıp birden çok ürün seçebiliyor ve siparişlerini işletmeye tek bir mesaj olarak gönderebiliyorlar. Böylece işletmelerin siparişlerle ilgili soruları takip etmeleri, müşterilerden gelen istekleri yönetmeleri ve satışları sonuçlandırmaları kolaylaşıyor" denildi.



Örneğin, Endonezya’nın Yogyakarta kentinde faaliyet gösteren sürdürülebilir bitki ve baharat işletmesi Agradaya bu özelliğe erken dönemde erişim sağladı ve sepetler sayesinde müşterilerin siparişlerini onlarla sürekli iletişime geçmek zorunda kalmadan çok daha kolay anlayabildiklerini belirtti. Sepetler özelliğini kullanmak çok kolay. İstediğiniz ürünleri bulup “sepete ekle” seçeneğine dokunmanız yeterli.

