WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesajlar masaüstünde!

WhatsApp, dört farklı cihazdan uygulamayı kullanma imkanını getirmişti. Şirket şimdi uzun süredir telefonlarda olan bir özelliği masaüstü uygulamasına da getiriyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz. WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı.

