WhatsApp'tan sürpriz özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler geliştirmeye çalışıyor. Şu anda WhatsApp'ta son görülmenizi gizleyebilirsiniz. Ancak ilerleyen zamanlarda çıkacak bir güncelleme ile bunu belirli kişilerden gizleme imkanınız olacak. WhatsApp, tıpkı durumlarda olduğu gibi belirli kişileri kara listeye alabileceğiniz bir "... kişilerim hariç" özelliği getirecek. Bu özelliği son görülme için yapacak, ayrıca profil fotoğrafı ve hakkında kısmı için de aynı özelliğin getirileceği iddiaları var.

