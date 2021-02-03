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03 Şubat 2021 Çarşamba 09:25:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 09:25:00

WhatsApp'tan sonra şimdi de Facebook: Sizi izlememize izin verin

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WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı zorunlu güncelleme kararı sonrası Facebook'tan da şaşırtıcı bir adım geldi. Apple'ın yeni etkinlik izleme kuralları sonrası Facebook, kullanıcılarına "Sizi izlememize izin verin" istediği göndermeye başladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yeni etkinlik izleme kurallarının hayata geçmesi sonrası WhatsApp'tan sonra Facebook da yeni talebiyle gündeme geldi.

NTV'de yer alan haberde yeni kurallar çerçevesince Apple'ın uygulama mağazası App Store’da yer alan bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemeyecek.

Başka bir deyişle iOS ekosisteminde yer alan uygulamalar kullanıcılarının dijital ayak izlerini takip edemeyecek.

Kullanıcı verilerini takip ederek hedeflenmiş reklam gösteren uygulamalar artık mecburen kullanıcılardan izin almaları gerekiyor.

Sosyal medya devi Facebook bu konuda ilk adımı attı. Facebook, iOS kullanıcılarına bildirim göndermeye başladı.

iOS kullanıcılarına gönderdiği bildirimde takip izni isteyen Facebook, aynı zamanda bu isteğinin gerekçelerini de açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, dijital ortamında kişiye özel reklamlarla muhatap olmak için bu izni vermeniz gerekiyor.

Apple'ın getirdiği yeni kural gereği kullanıcıların bu bildirime olumsuz yanıt vermesi durumunda Facebook bu kullanıcıları izleyemeyecek.

Apple’ın iOS 14.5’in nihai sürümünü 2021’in İlkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor.

Şirketler bu tarihten sonra izin alamamaları durumunda kullanıcılarını takip edemeyecek.

Etiketler : whatsapp facebook gizlilik
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