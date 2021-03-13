WhatsApp'tan Reels video izlenecek

Çıkış tarihi bilinmeyen özelliğin, Facebook'un platform birleştirme adımlarının en yenisi olduğu belirtildi. WhatsApp geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı yeni özellik ile ilgili detaylar netleşmedi. Ayrıca özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı da şu an için bilinmiyor. Özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan WABetaInfo ekibi, söz konusu özelliğin önümüzdeki güncellemelerden bir tanesinde kullanıma sunulacağını ifade ediyorlar. Ancak onlar da tarih konusunda bilgi sahibi değiller.



WhatsApp için hazırlanmakta olan yeni özellik, Facebook'un hizmet entegrasyonu girişimlerinin en yeni örneği. Şirket, bu tür hamlelerle platformlarını birleştirmek istemenin yanı sıra, kullanıcı gizlilikleri ve veri güvenlikleri nedeniyle kullanıcılar tarafından tepki gören Facebook platformunu aklamaya çalışıyor. Ancak kullanıcılar, bu tür girişimlerden pek de etkilenmiyorlar gibi görünüyor. Bakalım Facebook, bu kez amacını gerçekleştirmeyi başarabilecek mi.