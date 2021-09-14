14 Eylül 2021 Salı 19:30:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 19:30:00
WhatsApp'tan büyük yenilik! Sesli mesajlar yazıya dönüşecek
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Şu an için yalnızca iOS ekosistemine özel olan ve henüz geliştirilme aşamasında olan bu özellik, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri ses kayıtlarının metin haline dönüştürülmesini sağlıyor. Bu sayede, gönderilen bir ses kaydı müsait olunmayan ortamlarda okunabilir hale gelecek.