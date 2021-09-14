WhatsApp'tan büyük yenilik! Sesli mesajlar yazıya dönüşecek

Şu an için yalnızca iOS ekosistemine özel olan ve henüz geliştirilme aşamasında olan bu özellik, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri ses kayıtlarının metin haline dönüştürülmesini sağlıyor. Bu sayede, gönderilen bir ses kaydı müsait olunmayan ortamlarda okunabilir hale gelecek.