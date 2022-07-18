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WhatsApp'ta yenilik: 'Durumlar'da sesli mesaj zamanı
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18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:00:00

WhatsApp'ta yenilik: 'Durumlar'da sesli mesaj zamanı

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WhatsApp'a ilk olarak 2017 yılında gelen Durumlar özelliği, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor.

WhatsApp'a ilk olarak 2017 yılında gelen Durumlar özelliği, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Instagram Hikayelerine benzer olarak çalışan WhatsApp Durumlar artık sesli mesaj göndermenize izin verecek. WhatsApp Durumlar için sesli mesaj yeteneği, Android için WhatsApp Beta'nın son sürümünde test edilmeye başlandı. Fakat özellik, henüz beta test kullanıcıları için bile yayınlanmadı. Son rapor, yakında rehberinizdeki kişilerin dinlemesi için durumunuza sesli mesaj yükleyebileceğinizi gösteriyor.

Etiketler : Durumlar WhatsApp Instagram
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