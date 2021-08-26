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26 Ağustos 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 15:30:00

WhatsApp'ta mesajlar cevapsız kalmayacak

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Son zamanlarda birçok yeni özelliği kullanıcılara sunan Whatsapp, Instagram ve Twitter'da son derece popüler bir özellik haline gelen "mesajlara emoji ile tepki verme" özelliğini test ediyor.

Son zamanlarda birçok yeni özelliği kullanıcılara sunan Whatsapp, Instagram ve Twitter'da son derece popüler bir özellik haline gelen "mesajlara emoji ile tepki verme" özelliğini test ediyor. Karşı tarafı cevapsız bırakmak yerine tercih edilebilecek en kolay yöntemlerden biri olan bu özelliğin uzun bir süredir Whatsapp'a gelmesi bekleniyordu.

Etiketler : Whatsapp Instagram Twitter
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