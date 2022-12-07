WhatsApp'ta kafa karışıklığına son

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz aylarda yeni bir özellik ile gündeme gelmişti. O dönemlerde uygulamanın 22.18.0.70 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan özellik, grup mesajlarına profil fotoğrafları getiriyordu. Yani kullanıcılar, gruplarda mesaj atan kişinin profil fotoğrafını mesajın yanında görmeye başlayacaklardı.

Şimdiyse bu özellik ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp özelliği geçtiğimiz günlerde kullanıcılara sunmaya başladı. Ancak dağıtım süreci hala devam ediyor ve özellik, henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış durumda. Özelliğin size gelip gelmediğini öğrenmek için uygulamanın son güncellemesini yükleyip yüklemediğinizi kontrol edebilirsiniz.