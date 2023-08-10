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10 Ağustos 2023 Perşembe 07:05:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 07:05:00

WhatsApp'ta büyük yenilik: Ekran paylaşma özelliği geldi

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WhatsApp'ın geçtiğimiz ay test ettiği ekran paylaşımı özelliği duyuruldu.

WhatsApp'ın geçtiğimiz ay test ettiği ekran paylaşımı özelliği duyuruldu. Bundan böyle kullanıcılar, görüntülü görüşme sırasında yeni eklenen "Paylaş" butonu yoluyla ister belgeleri isterlerse de görselleri birbirleriyle paylaşabilecek. Ayrıca, hem direkt olarak ekranı hem de sadece belli bir uygulamayı paylaşabilecek. Meta, görüntülü görüşmelere yatay mod kullanımını da getirdi.

Etiketler : WhatsApp Ekran paylaşma ekran paylaşımı özelliği
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