WhatsApp'ın çöktüğü gece Telegram'a yaradı

Geçtiğimiz günlerde küresel bir internet problemi yaşandı. Facebook'tan kaynaklı olan bu problem nedeniyle başta Facebook'un kendisi olmak üzere WhatsApp, Instagram ve Messenger kullanılamaz hale geldi. 6 saatten uzun süren kesintide Telegram'ın gece boyunca 70 milyon yeni kullanıcı kazandığı açıklandı. Telegram Kurucusu Pavel Durov, "Dijital kabus" olarak nitelendirilen olaylar sırasında kendi sunucularında da yavaşlama olduğunu ama yine de erişimin hiçbir zaman kesintiye uğramadığını ifade etti.

