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03 Eylül 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 17:00:00

WhatsApp'a yeni özellik: Kaybolma modu

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Popüler platform, mesajlaşmayı daha özel hale getirmek için bir süredir kaybolma modu üzerinde çalışıyor. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, tüm yeni sohbetler kaybolan mesajlarla başlayacak.

Popüler platform, mesajlaşmayı daha özel hale getirmek için bir süredir kaybolma modu üzerinde çalışıyor. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, tüm yeni sohbetler kaybolan mesajlarla başlayacak.

Kaybolan mesaj modunu etkinleştirdiğinizde, yeni sohbetler başlattığınız kişilerin bilgilendirileceğini unutmayın. Bu özellik, gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacak.

Etiketler : WhatsApp kaybolma modu Popüler platform mesajlaşma
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