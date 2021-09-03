WhatsApp'a yeni özellik: Kaybolma modu

Popüler platform, mesajlaşmayı daha özel hale getirmek için bir süredir kaybolma modu üzerinde çalışıyor. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, tüm yeni sohbetler kaybolan mesajlarla başlayacak.

Kaybolan mesaj modunu etkinleştirdiğinizde, yeni sohbetler başlattığınız kişilerin bilgilendirileceğini unutmayın. Bu özellik, gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacak.