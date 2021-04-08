WhatsApp'a yeni özellik

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği sızdı. Kullanıcılar, iOS ve Android cihazlar arasında sohbet aktarımı gerçekleştirebilecek. Apple cihazlarıyla android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu. Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek. Bu sayede kullanıcılar güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayacak.

