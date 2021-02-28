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28 Şubat 2021 Pazar 10:58:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 12:04:00

WhatsApp'a sessiz özellik

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WhatsApp, gizlilik endişeleri üzerinden geriye düşüyor ancak yeni özellikler de gelmeye devam ediyor.

WhatsApp, gizlilik endişeleri üzerinden geriye düşüyor ancak yeni özellikler de gelmeye devam ediyor. Uygulamaya bir videoyu karşı tarafa göndermeden ya da paylaşmadan önce sessize alma özelliği eklendi. Bu sayede bazı özel videolar gönderilirken karşı tarafa sık sık yazılan "sesi kısarak izle" uyarısına gerek kalmayacak.

Etiketler : whatsapp özellik ses kısma
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