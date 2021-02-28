WhatsApp'a sessiz özellik

WhatsApp, gizlilik endişeleri üzerinden geriye düşüyor ancak yeni özellikler de gelmeye devam ediyor. Uygulamaya bir videoyu karşı tarafa göndermeden ya da paylaşmadan önce sessize alma özelliği eklendi. Bu sayede bazı özel videolar gönderilirken karşı tarafa sık sık yazılan "sesi kısarak izle" uyarısına gerek kalmayacak.

