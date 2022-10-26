26 Ekim 2022 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 18:30:00
Whatsapp'a ‘sansürlü fotoğraf' özelliği
WhatsApp, geçtiğimiz günlerde ekran görüntülerini engelleme ve birçok yeni özelliğini duyurmuştu.
Dün de bir süredir Android ve iOS'ta bulunan "fotoğraf blurlama" özelliğinin Windows ve MacOS kullanıcılarına da sunulacağı ortaya çıktı.
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