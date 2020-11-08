WhatsApp'a kaybolan mesaj özelliği geldi

Bu özelliğin amacı “Kullanıcıların sonsuza kadar bazı konuşmalara takılıp kalmamaları gerektiği” şeklinde açıklandı. Özellik şöyle çalışıyor: Kullanıcı 7 günlük süre içinde uygulamayı açmazsa mesaj kayboluyor. Ancak, mesajın ön izlemesi uygulama açılana kadar bildirimlerde gözükmeye devam ediyor. Bir mesaja alıntı ile cevap verdiğinizde, ilk mesaj alıntılanıyor. Kaybolan bir mesajı alıntılarsanız metin yedi gün sonra sohbette kalabiliyor. Özellik, bu ay kullanılmaya başlanacak.

