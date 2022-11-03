VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2023 yılı trafik cezası ücretleri belli oldu
Bir genci satırla yaralayan sanık ağır cezada yargılanıyor
TEKNOFEST 2023 başvurularında son gün 20 Kasım
Rusya-Ukrayna arasında esir değişimi
Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin yeni kabiliyetlere sahip füzeleri yolda
Ürdün Kralı'ndan Lavrov ile görüşmesinde "Suriye krizinde siyasi çözüm" vurgusu
WhatsApp 'Topluluklar' özelliğini duyurdu
New York borsası düşüşle açıldı
Katar: Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki çabalarını takdir ediyoruz
ABD ve Güney Kore hava tatbikatını kınayan Kuzey Kore, füze denemelerini sürdürüyor
İsrail seçimlerinde Lapid'in hataları ve Netanyahu'nun taktikleri sağa zafer getirdi
İtalya ve Almanya düzensiz göçmen konusunda karşı karşıya geldi
IMF 2023'te Libya'nın Orta Doğu'da en hızlı büyüyen ekonomi olmasını öngörüyor
"Türkiye'nin girişimiyle tahıl anlaşmasının yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz"
Fransa nükleer santral sayısını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Soylu: İddiaların göbeğinde FETÖ var
İspanya'da işçi sendikaları maaş artışı talebiyle meydanlara indi
Yargıtay, Selahaddin Gülen'e FETÖ üyeliğinden verilen cezayı onadı
Başkan Erdoğan Togg'un direksiyonunda!
Alman hükümeti İran'daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı
Scholz'dan Balkan ülkelerinin işbirliği çabalarına ilişkin memnuniyet mesajı
"Bu bir FETÖ roman, bu dosya açılacak"
03 Kasım 2022 Perşembe 17:38:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 17:38:00

WhatsApp 'Topluluklar' özelliğini duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Meta, WhatsApp uygulamasında bugünden itibaren "Gruplara" ek olarak, kullanıcılara ve grup yöneticilerine daha fazla kontrol imkanı tanıyan "Topluluklar" özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'ın yeni "Topluluklar" özelliği sayesinde WhatsApp içinde alt grup sohbetlerine de sahip olan büyük topluluklar oluşturulabilecek ve topluluğun tamamına gönderilen duyurular kolayca okunabilecek.

WhatsApp Topluluklar özelliği ile birlikte okul, aile, iş veya mahalle gibi gruplar altında toplanan kullanıcılar, artık birçok grubu tek bir çatı altında toplama fırsatına sahip olacak. "Topluluklar" özelliği sayesinde kullanıcılar, topluluğa gönderilen duyurulardan kolayca haberdar olabilecek. WhatsApp, getirdiği yeni özellikler ile birlikte kullanıcıların, kendileri için önemli olan konularda daha büyük oluşumlar altında toplanabilmelerini amaçlıyor.

"Topluluklar" özelliği aynı zamanda yöneticilere de daha geniş kontrol imkanları sunuyor. Topluluk üyelerine gönderilen duyuru mesajlarını belirlemenin yanı sıra yöneticiler, "Topluluklar"a dahil edilecek gruplara ve kullanıcılara da karar verme yetkisine sahip olacak.

Kullanıcılar, Android'de sohbetlerin üst kısmında, iOS'ta ise alt kısımda yer alan yeni "Topluluklar" sekmesi aracılığıyla bu özelliğe erişebilecek, sıfırdan yeni bir Topluluk oluşturabilecek veya mevcut gruplarını Toplulukları'na ekleyebilecek. Bir topluluğa katılan kullanıcılar, mevcut grupları arasında kolayca geçiş yapabilecek ve yöneticiler tarafından Topluluk'taki kullanıcılara gönderilen duyuruları okuyabilecek.

KULLANICILAR, GRUPTAN SESSİZCE AYRILABİLECEK

Birbirine bağlı toplulukların, kendi aralarında iletişim kurmak için daha özel ve daha güvenli yollara duydukları ihtiyaçtan yola çıkan WhatsApp, "Topluluklar" ile birlikte platforma yenilikler de getiriyor.

Yeni gelen özellikler ile birlikte tüm kullanıcılar, çevrim içi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkanı elde edecek. Ayrıca, grupta konuşulanların gizliliğinin korunması adına WhatsApp Topluluklar'daki yöneticiler, gönderilen duyuru mesajları ve dahil edilecek grupları kararlaştırma yetkisine de sahip olacak.

Kısa bir süre önce mesajlara emoji ile tepki verme özelliği, grup yöneticilerine mesaj silme yetkisi verilmesi, dosya paylaşımının 2 gigabayta kadar olan dosyaları destekleyecek şekilde artırılması ve 32 kişiye kadar tek dokunuşla sesli arama seçeneğinin getirilmesi gibi özellikleri kullanıma sunan WhatsApp, "Grupları" ve "Topluluklar"ı daha da güçlendirecek yeni özelliklerin de yakın dönemde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Yeni gelen özellikler ile birlikte sohbet içi anketler düzenlemek ve aynı grup veya toplulukta bulunan kullanıcıların bir konu ile ilgili genel görüşünü öğrenmek mümkün olacak.

Ayrıca, daha geniş kitleleri bir araya getirmeyi hedefleyen WhatsApp, 32 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya ve 1.024 kullanıcıya kadar grup oluşturmaya imkan tanıyacak.

Etiketler : whatsapp topluluklar kullanıcı
Kafa karıştıran poz

Kafa karıştıran poz
Tek rakibi Eddie Murphy

Tek rakibi Eddie Murphy
Gençler popu değiştirdi

Gençler popu değiştirdi
Kırmızı şıklık

Kırmızı şıklık
Aileler çocuklarıyla izleyebilecek

Aileler çocuklarıyla izleyebilecek
“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

2 Milyonluk 'VİP' hayat

2 Milyonluk 'VİP' hayat
Meydanda Cumhuriyet coşkusu

Meydanda Cumhuriyet coşkusu
Finalde koro sürprizi

Finalde koro sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX