WhatsApp mesajlarına iletilme sınırı

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, daha önce 20 olan mesaj iletme sınırını beşe düşürdü. Şirket yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye çalışıyor. Beş kere iletilen mesaja işaret konulacak ve alıcılar mesajı sadece bir kere iletebilecek. WhatsApp ayrıca sık sık iletilen mesajlar için de doğrulama yapabileceğiniz bir büyüteç getiriyor. Flash Call adı verilen bu özellik doğrulama şifresi girmeyi gereksiz hale getiriyor.

