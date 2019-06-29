WhatsApp hikayeleri Facebook ve Instagram'a geliyor

İlk olarak Instagram'da uygulanmaya başlanan Hikayeler özelliği kullanıcılardan büyük ilgi görmüş, şirket bu ilgi karşısında Facebook, Messenger ve WhatsApp'a da bu özelliği taşımıştı. Ancak WhatsApp'ta bu özellik hiçbir zaman yeterli düzeyde ilgi görmedi ve kullanıcılar hikayelerini daha çok Instagram'dan paylaşmaya devam etti.

Facebook ise WhatsApp'ta paylaşılan hikayelerin daha çok kişiye ulaşması için bir dizi test yapıyor. Amaç ise WhatsApp'ta kullanıcının paylaştığı hikayenin Facebook, Instagram ve hatta Messenger'da da görüntülenmesini sağlamak. Aynen Instagram'da olduğu gibi kullanıcılar hikaye paylaşırken karşısına seçenekler sunulacak, diledikleri taktirde paylaşımlarını genişletip diğer platformlara yayabilecek.

WhatsApp'ın henüz test aşamasında olan bu özelliğini denemek isteyen Android kullanıcılarının yapması gereken ise Google Play Store üzerinden WhatsApp sayfasının en altında bulunan 'Test Kullanıcısı Ol' butonunu seçmek ve WhatsApp Beta'ya geçiş yapmak. Böylece kullanıcılar test programına katılacak gelecek en yeni özellikleri herkesten önce deneme şansına sahip oluyor.

(DHA)