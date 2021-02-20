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20 Şubat 2021 Cumartesi 14:04:00 - Güncelleme:20 Şubat 2021 Cumartesi 15:15:00

WhatsApp geri adım atmıyor

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WhatsApp tarafından tepki çeken zorunlu güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

WhatsApp tarafından tepki çeken zorunlu güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. WhatsApp, kullanıcıları için gizlilik politikasına ilişkin zorunlu güncellemeyle ilgili daha fazla detayın yer alacağı bir uyarı mesajı yayımlayacağını bildirdi. Paylaşılan yazıda "WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız" denildi.

Etiketler : whatsapp gizlilik tepki
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