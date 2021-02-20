WhatsApp geri adım atmıyor

WhatsApp tarafından tepki çeken zorunlu güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. WhatsApp, kullanıcıları için gizlilik politikasına ilişkin zorunlu güncellemeyle ilgili daha fazla detayın yer alacağı bir uyarı mesajı yayımlayacağını bildirdi. Paylaşılan yazıda "WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız" denildi.

