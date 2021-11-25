WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak

WhatsApp, çok yakın bir tarihte yeni 'çıkartma' özelliğini sunacağını duyurdu. Platformda kendi çıkartmalarını paylaşmak isteyenler farklı mobil uygulamalar kullanmak zorunda kalıyordu. Bu uygulamalar sayesinde kullanıcılar, özgün çıkartmalar geliştiriyordu. WhatsApp'ın bu duruma bir son verdi. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, bir fotoğraf yükleyerek kendi çıkartmalarını oluşturabilecek.

