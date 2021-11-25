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25 Kasım 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 15:00:00

WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak

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WhatsApp, çok yakın bir tarihte yeni 'çıkartma' özelliğini sunacağını duyurdu.

WhatsApp, çok yakın bir tarihte yeni 'çıkartma' özelliğini sunacağını duyurdu. Platformda kendi çıkartmalarını paylaşmak isteyenler farklı mobil uygulamalar kullanmak zorunda kalıyordu. Bu uygulamalar sayesinde kullanıcılar, özgün çıkartmalar geliştiriyordu. WhatsApp'ın bu duruma bir son verdi. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, bir fotoğraf yükleyerek kendi çıkartmalarını oluşturabilecek.

Etiketler : WhatsApp çıkartma fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
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