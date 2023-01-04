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04 Ocak 2023 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 19:00:00

WhatsApp 28 telefon modelinde artık yok

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WhatsApp, bazı cihazlardaki desteğini "model eskidiği" gerekçesiyle kaldıracak.

WhatsApp, onlarca cihazdaki desteğini "model eskidiği" gerekçesiyle kaldıracak. Meta'dan yapılan bir açıklamada iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceğini duyurdu.

Etiketler : whatsapp iphone 6 meta
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