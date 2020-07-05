Uzaydan paylaşılan fotoğrafa tepki: İnsanları kandırmayın

Geçtiğimiz haftalarda SpaceX'in fırlattığı Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronot Doug Hurley, Twitter hesabı üzerinden yeni bir fotoğraf paylaştı.



Fotoğrafı, "Yörüngedeki gecelerde bu manzarayı görmekten asla sıkılmam" notuyla paylaşan Hurley, 47 binden fazla beğeni almasına rağmen bazı komplo teorisyenlerinin tepkisini çekti.

FOTOĞRAF KURGU İDDİALARI

Fotoğrafta yıldızların neden görünmediğini soran komplo teorisyenleri, bunun aslında photoshop ürünü olduğunu ve astronotun takipçilerine yalan söylediğini ileri sürdü.

Twitter kullanıcılarından bazıları, astronota yıldızların nerede olduğunu sorarken, bazı kullanıcılar ise fotoğrafa yıldız koymayı unuttuklarını yazdı.



YILDIZLAR NEDEN GÖRÜNMÜYOR

İnsan gözleri gelişmiş biyolojik sistemler olduğu için geceleri yüksek ışıklı ortamlarda bile bazı parlak yıldızları ayırt edebiliyor.

Ancak kameralar, görüntüleme tekniği açısından insan gözünden çok daha ilkel sistemler.

Bu yüzden gece parlak bir nesnenin varlığı kameraların yıldızları görüntülemesini engelliyor.

Aslında elinizde bir fotoğraf makinesi varsa, bu kendiniz de test edebilirsiniz. Yıldızlar gibi çok az ışık veren cisimleri görebilmek için pozlama süresini, yani makinanızın sensörünün ışık aldığı süreyi uzatmanız gerekiyor.