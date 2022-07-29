Uzayda kuantum dönemi

Kuantum havacılık ve uzay teknolojilerinde kullanılmaya başladı. Çin Bilimler Akademisi tarafından üretilen kuantum uydusu, Dünya yörüngesinde yapılacak deneyler için fırlatıldı. Jinan 1 olarak adlandırılan ve 100 kilogramdan hafif olan uydu, bir aylık testten sonra hizmete girecek. Kuantum anahtar ağı olarak görev yapacak olan Jinan 1, gönderilen mesajları Quantum Entanglement (kuantum dolaşıklığı) ile şifreleyecek.

