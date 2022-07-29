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29 Temmuz 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 14:30:00

Uzayda kuantum dönemi

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Kuantum havacılık ve uzay teknolojilerinde kullanılmaya başladı.

Kuantum havacılık ve uzay teknolojilerinde kullanılmaya başladı. Çin Bilimler Akademisi tarafından üretilen kuantum uydusu, Dünya yörüngesinde yapılacak deneyler için fırlatıldı. Jinan 1 olarak adlandırılan ve 100 kilogramdan hafif olan uydu, bir aylık testten sonra hizmete girecek. Kuantum anahtar ağı olarak görev yapacak olan Jinan 1, gönderilen mesajları Quantum Entanglement (kuantum dolaşıklığı) ile şifreleyecek.

Etiketler : Uzayda kuantum dönemi Kuantum Çin Bilimler Akademisi kuantum dolaşıklığı
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