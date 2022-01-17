Uzay misyonlarına yepyeni sistem

Avustralyalı bir teknoloji şirketi, karbon emisyonuna neden olmadan ve tamamen zararlı gazlardan arınmış şekilde çalışacak bir fırlatma sistemi geliştirdi. Sistem küçük uyduları alçak dünya yörüngesine taşıyacak ve yeşil hidrojenle çalışacak.

Wirraway olarak adlandırılan fırlatma sistemi üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk aşama sistemin fırlatılmaya başlanacağı ilk konumu ifade ediyor.İkinci aşamada Boomerang üsse geri dönmeden önce Delta Velos Orbiter'ı 5 Mach'e hızlandıracak.

Üçüncü aşamada ise 5 Mach'ten 12 Mach'e kadar hızlanarak Delta Velos Orbiter, 50 kg'lik uydu yüklerini serbest bırakacak ve üsse geri dönecek. Uydu ise termal koruma sisteminden kurtularak alçak dünya yörüngesine yerleşecek.

HYPERSONİX SPARTAN SCRAMJET MOTORLARI GÜÇ VERECEK

Şirketin 30 yıllık araştırmalarının ve HiFiRe ve HyShot programları aracılığıyla 6.000'den fazla yerden ateşleme ve 11 yörünge altı uçuşun sonucu olduğunu belirtilen Hypersonix Spartan scramjet motoru tarafından tahrik edilecek Delta Velos Orbiter'de dört adet motora yer verilecek.

Sidney Üniversitesi'nde yeni nesil eklemeli üretim teknolojisi kullanılarak yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde 3D baskılı Seramik Matris Kompozit(CMC) bileşenlerden üretilen Spartan, sudan hidrojen çıkarmak için güneş enerjisini kullanıyor. Kendiliğinden ateşlenen, yeniden kullanılabilir olan ve hareketli parça içermeyen motor, hidrojen ile çalıştığı ve yalnızca su buharı yaydığı için karbon nötr tahrik sağlıyor.

ÖNCE TEST UÇAKLARI GELİŞTİRİLECEK

Şirket, nihai uzay uçağı da üç aşamada gerçekleştirecek. İlk olarak uçağın yeniden kullanılabilirliği ve menzili gibi parametreleri doğrulamak için Dart AE isimli bir uçak geliştirilecek. Uçak, yaklaşık 2,8 m uzunluğa sahip olacak. Sadece bir Spartan motorla çalışacak ve 500 km menzilli Dart AE'nin 2023'ün ilk çeyreğinde lansmanın yapılması hedefleniyor.

Dart AE'yi ,5 m uzunluğunda, 2 m kanat açıklığına ve 0,6 m gövde genişliğine sahip Delta Velos Demonstrator takip edecek. Uçak kendisine 2.500 km menzil sağlayan dört Spartan scramjet motoruna sahip olacak. Bu projenin ise 2023'ün 4. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Üçüncü ve son aşama olan Delta Velos Orbiter ise 12 m uzunluğa, 3,5 m kanat açıklığına ve 1 m gövde genişliğiyle gelecek. 2024'ün sonunda Orbiter'in göreve başlayacağı düşünülüyor.

Şirket, uydu misyonlarının haricinde yolcuları Avustralya'dan ABD'nin doğu kıyısına sadece 2,5 saatte taşıyabilecek hipersonik uçaklar geliştirmeyi de planlıyor.