Uzay kargolarınız Starship'e emanet
Dünyanın en büyük özel uzay sirketi SpaceX’in Starship uzay aracı, ticari uzay uçuşlarına 2021 yılında başlayacak.
YENİ BİR DEVRİN BAŞLANGICI
ABD merkezli uzay aracı üreticisi SpaceX, tekrar kullanılabilir roketi Starship'i uzaya fırlatmak için çalışmalarına hız verdi. Bu uzay aracı,birçok kargonun başarılı bir şekilde hedeflenen gezegene gönderilmesini sağlayacak. Şirketin Ticari Satış Başkan Yardımcısı Jonathan Hofeller, Starship sayesinde yeni bir devir açılacağını belirterek, “Starship itici roket sistemiyle uzaya çıkacak. Alçak Dünya yörüngesine 100 ton yük teslimatı yapabilecek. Böylece Mars'a mürettebatlı görevler yapılabilecek” dedi.
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