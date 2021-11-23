Uzay aracı ile asteroit çarpışacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), asteroit çarpmalarına karşı teknolojisini test edeceği Dart uzay aracının görevini bugün başlatacak. Yani görevin amacı, gelecekteki tehlikeli bir asteroiti rotasından saptırmak için gerekli olabilecek teknolojiyi görmek. Fırlatma için ajans, yapay uydu Dimorphos asteroit setini belirledi. Bu uydu bugün fırlatılacak olan uzay aracı ile vurulacak.

