Uçan taksinin uçuşları başladı

6 motorlu bir dronun büyük versiyonuna benzeyen uçak, California'da test uçuşları yapıyor. NASA, aracın hareketi, gürültüsü ve çeşitli uçuş biçimlerinde iletişim hakkında veri toplamak için test planları hazırladı. Araştırmacılar, uçağı 50 farklı mikrofonla takip edip toplanan verileri inceleyecek.