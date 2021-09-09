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09 Eylül 2021 Perşembe 20:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 20:30:00

Uçan taksinin uçuşları başladı

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NASA, gökyüzünde yolcu taşımak için tasarlanan elektrikli 'Hava Taksi' prototipini test ediyor.

6 motorlu bir dronun büyük versiyonuna benzeyen uçak, California'da test uçuşları yapıyor. NASA, aracın hareketi, gürültüsü ve çeşitli uçuş biçimlerinde iletişim hakkında veri toplamak için test planları hazırladı. Araştırmacılar, uçağı 50 farklı mikrofonla takip edip toplanan verileri inceleyecek.

Etiketler : nasa uçan taksi teknoloji haberleri
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