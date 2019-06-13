Uçan taksi seneye göklerde

ACELESİ OLANA ALTERNATİF

Bir zamanlar hayal bile edilemeyecek teknoloji, önümüzdeki yıl gündelik hayata giriyor. Metropollerdeki trafikte saatlerini geçirerek vakit kaybetmek istemeyenler, artık UBER’in uçan taksileriyle istedikleri yere kısa sürede ulaşacak. Şirket, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’ uygulaması için seçilen pilot şehirlerini açıkladı. İlk test uçuşları önümüzdeki yıl Avustralya’nın Melbourne, ABD'nin Dallas ve Los Angeles kentlerinde yapılacak.

GELECEKTE DAHA DA YAYGINLAŞACAK

Dikey kalkış ve iniş teknolojisinin kullanıldığı küçük ve elektrikli uçaklarla başlatılması planlanan uygulamada, ilk etapta havaalanları, otoparkların çatıları ve mevcut helikopter pistlerinin kullanılması öngörülüyor. Ticari uçuşlara 2023 yılında başlanacağını belirten UBER yetkililerinden Susan Anderson, “Avustralya pazarına da girdik çünkü 2012’den bu yana 3.8 milyon yolcu taşıdık. Bu da ülkede benimsendiğimiz anlamına geliyor. İlerleyen zamanda diğer kentlerde de hizmet vereceğiz” dedi.