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Uçabilen insansı robot tanıtıldı
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08 Ekim 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 14:30:00

Uçabilen insansı robot tanıtıldı

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Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki mühendisler iki ayaklı bir insansı robot geliştirdi.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki mühendisler iki ayaklı bir insansı robot geliştirdi. Ancak bu, biraz farklı. İki ayaklı robotlar, insanlar gibi yürüyebilir, koşabilir, zıplayabilir. Fakat engebeli arazilerde, merdivenlerde hareket kabiliyetleri oldukça zayıflar. Caltech mühendisleri de bu zorluğun üstesinden gelerek bir sistem geliştirdi. Bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre bu robot uçabiliyor. Drone özelliği sayesinde zorlu arazilerde uçan robot ilgi çekti.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) araştırmacıları, iki ince bacağının üzerinde yürüyebilen ve hatta uçabilen ürkütücü bir robot geliştirdi. LEONARD (LEgs ONboARD drone) veya kısaca LEO isimli insansı robot, aslında uçan bir drone'a bağlı.

Araştırmacıların bu projeyle amacı ise, tehlikeli işleri tamamlamak ve ulaşılması zor yerleri keşfetmek. Ekip, Mars veya Satürn'ün uydusu Titan da dahil olmak üzere diğer gezegen ve uydulara bilimsel yük taşınabileceğini söylüyor. LEO, ayrıca kaykay ve slacklining de yapıyor.

Caltech ekibi, çalışmayı Science Robotics dergisinde yayımladı. Makalenin baş yazarı Soon-Jo Chung, robot hakkında konuştu. Chung, "Doğadan ilham aldık. Kuşlar yürümek ve uçmak arasında hareket ederken karmaşık ama ilgi çekici bir davranış ortaya çıkarıyor. Bunu anlamak ve öğrenmek istedik." dedi.

Etiketler : Uçabilen insansı robot tanıtıldı Science Robotics Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü
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