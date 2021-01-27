27 Ocak 2021 Çarşamba 16:01:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 16:01:00
Twitter'dan yanıltıcı bilgilere karşı yeni önlem
Twitter, yanıltıcı bilgilerin virüs gibi yayılmasını engellemek için şu an için yalnızca ABD'de aktif olan bir program duyurdu.
Birdwatch. Birdwatch ile Twitter kullanıcıları, yanlış bilgi içerdiğini düşündükleri bir paylaşıma doğru bilgiyi içeren notlar ekleyebilecekler. Bu sayede tweetin içeriği değiştirilmese de tweeti görenlerin bilginin doğrusunu öğrenme imkanı olabilecek.