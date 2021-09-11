Twitter'dan bot hesap hamlesi

Twitter bot hesaplarına yönelik yeni bir düzenleme getirdi. Böylece iyi ve kötü amaçlı botlar birbirinden ayrılıyor. Sosyal medya hizmeti bu düzenlemeyi hava durumu gibi günün belirli saatlerinde otomatik tweet atan sayfalara yönelik hazırlıyor. Yeni özellikle birlikte artık geçen yılki bot hesaplarının kendilerini bu yönde tanımlaması gerekiyor.



Twitter test ettiği bu özellikle bot hesabına sahip olan kullanıcının kendisini gerçekten tanımlamasını istiyor. Şirket, bot hesaplarına örnek olarak aşı randevularını bulmaya yardımcı ve afet erken uyarı sistemi botlarını gösterdi. Bir hesap farklı bir içerikteki bilgileri paylaşmak için otomatik tweet gönderdiğinde, etiketler spam içerikli botlarla iyi amaçlı olanları ayırmanıza olanak tanıyor. Böylece kullanıcılarla hesap arasında bir güven ortamı oluşuyor.

