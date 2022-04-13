VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Et fiyatlarını etkileyecek karar!
'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama
Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları çatıştı
Yatırımcılarından Elon Musk'a dava
Koronavirüs için güzel haber! Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Bir yemeğe 603 bin lira: Nasıl boğazından geçti?
"İstanbul mutabakatına bağlıyız"
İttifak fena karıştı!
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Pandemi, yeni epilepsi vakalarını ortaya çıkarabilir
Yenidoğan sünnetinin avantajları çok!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -13 Nisan
Aşırı tuz tüketerek kendimizi zehirliyoruz
İftar ile sahur arasında 2 litre su içilmeli
Biden'dan New York'taki saldırıya dair açıklama
'Çağrı' filminin özel gösterimi yapıldı
Arızalanan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı
Bakan Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü
Pentagon: Kimyasal silah iddialarını inceliyoruz
Hollanda, Ruslara ait 6 yata daha el koydu
Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet liderine gözaltı
Türkiye'de 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
Johnson ve Biden Ukrayna'ya yardımı görüştü
Putin, Ukrayna ile müzakerelerde yine çıkmaza girildiğini söyledi
13 Nisan 2022 Çarşamba 09:15:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 09:16:00

Twitter yatırımcılarından hisse alımını "geç açıklayan" Musk'a dava

ABONE OL

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk, bu alımı duyurmayı geciktirdiği gerekçesiyle eski hissedarlar tarafından dava edildi. Musk'ın o süreçte şirketteki hisselerini satan kişilerin zarara uğramasına neden olduğu öne sürülüyor.

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk, bu alımı duyurmayı geciktirdiği gerekçesiyle eski hissedarlar tarafından dava edildi. Musk'ın o süreçte şirketteki hisselerini satan kişilerin zarara uğramasına neden olduğu öne sürülüyor.

Manhattan federal mahkemesine sunulan toplu davada hissedarlar, Tesla CEO'su Musk'ı, 24 Mart tarihine kadar Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları ihlal etmekle suçladı.

Twitter hisseleri, Musk'ın hisse alımını açıklamasının ardından 4 Nisan'da yüzde 27 artarak 39.31 dolardan 49.97 dolara yükselmişti.

Marc Rasella öncülüğündeki eski hissedarlar, gecikmeli açıklamanın, Musk'ın daha fazla Twitter hissesini daha düşük fiyatlarla satın almasına izin verirken, kendilerini "yapay olarak sönük" fiyatlarla satmaya yönlendirdiğini söyledi.

Musk'ın avukatı ise henüz açıklamada bulunmadı.

ABD menkul kıymetler yasası, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması halinde 10 gün içinde açıklama yapmasını şart koşuyor.

Etiketler : Twitter ABD menkul kıymetler yasası Elon Musk
Kasabanın hemşiresi

Kasabanın hemşiresi
'Ölene Kadar' İsrail'de

'Ölene Kadar' İsrail'de
Demet Evgar kadınların yanında!

Demet Evgar kadınların yanında!
PolisiYe dönüş

PolisiYe dönüş
Kızlar babaya emanet

Kızlar babaya emanet
Kendini stüdyoya kapattı

Kendini stüdyoya kapattı
Tutkun'a veda ediyor

Tutkun'a veda ediyor
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Aşka yeşil ışık

Aşka yeşil ışık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER