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27 Şubat 2021 Cumartesi 09:25:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 09:38:00

Twitter'da para kazanma dönemi

ABONE OL

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların paylaştıkları içerikler üzerinden para kazanabilecekleri 'Süper Takip' isimli bir abonelik sistemini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların paylaştıkları içerikler üzerinden para kazanabilecekleri 'Süper Takip' isimli bir abonelik sistemini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu. Yeni sisteme göre, kullanıcılar bir hesaba dair daha fazla içeriğe erişmek için para ödeyerek abone olacak. Bu yeni özellikle birlikte, 'Süper Takip' sistemini işleten hesaplar, takipçilerine bülten, video veya reklam seçenekleri sunacaklar.

Etiketler : twitter para kazanma sosyal medya
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