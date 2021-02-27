Twitter'da para kazanma dönemi

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların paylaştıkları içerikler üzerinden para kazanabilecekleri 'Süper Takip' isimli bir abonelik sistemini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu. Yeni sisteme göre, kullanıcılar bir hesaba dair daha fazla içeriğe erişmek için para ödeyerek abone olacak. Bu yeni özellikle birlikte, 'Süper Takip' sistemini işleten hesaplar, takipçilerine bülten, video veya reklam seçenekleri sunacaklar.

