Twitter'da karakter sınırı kalkıyor

Twitter artık 280 karakter sınırını aşan tweet'ler oluşturmaya ve yayınlanmış tweet'leri düzenlemeye izin verecek. Twitter Notes isimli yeni özellik sayesinde kullanıcılar, sosyal medya ağında çok daha kapsamlı tweet'ler oluşturabilecek. Notes adındaki yenilik; platformda fotoğraf, GIF, gömülü tweet ve video içeren paylaşımlar yapmayı mümkün kılacak. Notes'un karakter sınırını kaldırmasının haricinde dikkat çeken bir diğer özelliği ise yayınlanmış tweet'lerin düzenlenmesine izin vermesi olacak. Uzun süredir tartışma konusu haline gelen tweet düzenleme yeteneği, Notes ile platformda test edilmiş olacak.

